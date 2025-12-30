«Έκαναν τη ζωή μου κόλαση και με κανιβαλίζουν» δηλώνει ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Στην αντεπίθεση περνά ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διαρροή στοιχείων της δικογραφίας, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι στοιχεία της υπόθεσης διέρρευσαν στον δημόσιο λόγο και στα μέσα ενημέρωσης πριν ακόμη ενημερωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– παραβιάζει κατάφωρα το απόρρητο της δικαστικής διαδικασίας και το τεκμήριο της αθωότητάς του.

«Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτήν. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική δικαίωση, για να μπει τέλος στον πόλεμο λάσπης που δέχτηκα», δήλωσε ο κ. Μπότας, εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbk890v02bl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πόλεμος λάσπης» και δέσμευση λογαριασμών

Ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη δημοσιοποίηση προσωπικών του δεδομένων, χωρίς όπως σημείωσε να του δοθεί η δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στη ζωή και την επαγγελματική του δραστηριότητα η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχουν σταματήσει τα πάντα. Ούτε η δουλειά μου μπορεί να λειτουργήσει, ούτε η καθημερινότητά μου. Από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκα από επιχειρηματίας να εξαρτώμαι από τη βοήθεια των γύρω μου. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, ας το καταλάβει», δήλωσε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση. Αναφερόμενος στα αγροτεμάχια που καλλιεργεί, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχουν ελλείψεις σε στοιχεία ιδιοκτητών, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι πρόκειται για υπαρκτά χωράφια με πραγματική παραγωγή. Όπως ανέφερε, παράγει ετησίως περίπου 250 τόνους ρυζιού, με δηλωμένα έξοδα δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε εφόδια και αρδευτικά τέλη.

Η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου, έκανε λόγο για σοβαρή προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι ο εντολέας της είναι ύποπτος και όχι κατηγορούμενος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει πλήρη γνώση της δικογραφίας. «Ο εντολέας μου ενημερώθηκε μόλις χθες για τα υποτιθέμενα αδικήματα, ενώ ήδη στοιχεία της υπόθεσης είχαν διαρρεύσει. Αυτό συνιστά παραβίαση του απορρήτου της δικογραφίας και του τεκμηρίου αθωότητας», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης και του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω του Τύπου. Η κ. Ανάσογλου υπογράμμισε ότι όλα τα εισοδήματα και τα ακίνητα του κ. Μπότα είναι δηλωμένα και ότι η υπόθεση αφορά διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων, χωρίς –μέχρι στιγμής– να προκύπτει οποιαδήποτε επιβαρυντική ένδειξη. Ο κ. Μπότας δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση του ονόματός του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbmq57qlhkx?integrationId=40599y14juihe6ly}