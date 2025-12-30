Ούτε βήμα δεν κάνουν πίσω οι αγρότες.

Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, θα πιέσουμε την κυβέρνηση όσο χρειαστεί, θα κατέβουμε ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και μέλος της επιτροπής μπλόκου Αγγελοκάστρου, Σπύρος Κοτοπούλης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί, ούτως ώστε η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Χθες στη συνέλευση που κάναμε αποφασίσαμε νέα κλιμάκωση - έκλεισε η Ιόνια Οδός - και να ανοίξουμε την Τετάρτη το πρωί να διευκολυνθούν οι εκδρομείς και βέβαια θα κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο», υπογράμμισε.

«Σήμερα θα επισκεφτούμε κυβερνητικά γραφεία βουλευτών στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, να τους παραδώσουμε για άλλη μια φορά τα αιτήματά μας, να τα παραδώσουν κι αυτοί στην κυβέρνηση ώστε να τα ξαναδεί», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, περί τραμπουκισμών αγροτών, ανέφερε: «Τέτοια λένε και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις αυτές, κανένας δεν τραμπουκίζει κανέναν. Κανένας, όμως, δεν έχει το δικαίωμα πάνω στον αγώνα όλων των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα εδώ και ένα μήνα να κάνει "αποσυμπίεση", γιατί πραγματικά η κυβέρνηση πιέζεται αφάνταστα αυτό το χρονικό διάστημα, να δώσει χείρα βοηθείας απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο και από πλευράς συναδέλφων όταν ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματα να πάνε σε ένα διάλογο συμπάθειας».

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να κατέβουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, είπε: «Έχουν πέσει και αυτές οι προτάσεις στο τραπέζι αλλά θα αποφασίσουμε όλα τα μπλόκα μαζί για το πώς θα δράσουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, έχουμε το δίκιο και για αυτό πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε. Θα πιέσουμε την κυβέρνηση όσο χρειαστεί, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση».