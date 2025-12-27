Με τον πλέον δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοούμενων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, καθώς οι ορειβάτες βρέθηκαν νεκροί.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα τα δυο τελευταία 24ωρα και εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που επιβεβαιώνει το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που επιβεβαιώνει το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες, ότι δηλαδή παρασύρθηκαν από αυτήν.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τετράδα, μεταξύ των οποίων και ένας από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

Κατά την πορεία τους, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και οδηγοί βουνού της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Το όχημά τους εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12) από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.

