«Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε», αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της.
Αναλυτικά το μήνυμα που ανάρτησε στα social media η Μαρία Καρυστιανού:
«Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία. Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε. Η αγάπη και η σύμπνοια να καθοδηγούν και να φωτίζουν τον ιερό αγώνα μας. Ολόψυχες ευχές σε όλους για Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!»
{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/4305478809775844?ref=embed_post}