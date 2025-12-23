Οι αγρότες χαμηλώνουν ταχύτητα στα τρακτέρ τους αλλά δεν σβήνουν τις μηχανές.

Οι αγρότες τηρούν την υπόσχεσή τους, παραμένουν στα μπλόκα ωστόσο αφήνουν ανοιχτούς τους δρόμους προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Θεσσαλονίκη: Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Σε προσωρινό άνοιγμα των δρόμων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων προχωρούν οι παραγωγοί, δίνοντας ανάσα στους εκδρομείς, χωρίς όμως να αποχωρούν από τα μπλόκα, όπου παραμένουν καθημερινά σε βάρδιες. Την ίδια στιγμή, στις 26/12, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:00 θα διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα ελευθερώνεται σήμερα, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δηλώνουν ότι τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα θα παραμείνουν παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς όμως οι ίδιοι να προτίθενται να αποχωρήσουν.

Στο μεταξύ παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Μέχρι και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Ανοιχτοί δρόμοι στη Δυτική Μακεδονία, με τα μπλόκα να παραμένουν

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια ημέρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειές τους.

Σήμερα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στον δήμο Αμυνταίου, θα κινηθούν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα προς το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες τους, αναμένεται η παρουσία κυβερνητικού στελέχους. Στη συμβολική αυτή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο του Φιλώτα παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5dwsugy4dd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, ανοιχτός θα είναι από σήμερα ο δρόμος στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και στις παρακαμπτήριες οδούς. Στο σημείο βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Καθημερινά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ τα μπλόκα ενισχύονται διαρκώς από συναδέλφους τους και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Μπλόκο της Νίκαιας: Αναδιάταξη των τρακτέρ από σήμερα Τρίτη

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έχουν δηλώσει ότι από νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα ΙΧ οχήματα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Ανυποχώρητοι στον Ε65

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν από σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου να είναι ανοιχτή μια λωρίδα ανά κατεύθυνση στον Ε65.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5e89v1ggsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Οι αγρότες στο μπλόκο του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ήπειρος: Ανοιχτό το μπλόκο Καλπακίου

Σύσκεψη πραγματοποίησαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στο μπλόκο Καλπακίου και αποφάσισαν το άνοιγμα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων μέχρι την Παρασκευή. Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5d8xlwpd21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παραμένουν στην Πάτρα

Την απόφαση να μην αλλάξει η μορφή του μπλόκου της Εγλυκάδας και να παραμείνει κλειστή η Περιμετρική πήραν οι αγρότες της Αχαΐας στην τελευταία συνέλευση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας.

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με στελέχη της Ολυμπίας Οδού, επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας στην Περιμετρική οδό των Πατρών και πραγματοποίησε αυτοψία για να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλής η κίνηση των οχημάτων κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η Αστυνομία ζήτησε από τους αγρότες να μεταφέρουν όλα τους τα οχήματα στην μία πλευρά του δρόμου, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη μια λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η ΛΕΑ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df50z2fctezl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης - Συμβολικός αποκλεισμός στον Προμαχώνα

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο Κρήτης

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου πέταξαν κόκκινη μπογιά. Η υπηρεσία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη «ο δράστης ή οι δράστες είναι άγνωστοι, όπως και τα κίνητρά τους. Τέτοιες πράξεις είναι σαφώς καταδικαστέες, σίγουρα δεν φέρνουν αποτέλεσμα και πάντως μεμονωμένες».