Ομάδα φοιτητών πραγματοποιούσε κατάληψη σε χώρους εντός του κτιρίου.

Σε επτά προσαγωγές ατόμων προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεργεία καθαρισμού είχαν προγραμματίσει εργασίες στις φοιτητικές εστίες, ωστόσο συνάντησαν αντίσταση από ομάδα φοιτητών που πραγματοποιούν κατάληψη σε χώρους εντός του κτιρίου.

Λόγω της κατάστασης, ζητήθηκε η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου οι προγραμματισμένες εργασίες να ολοκληρωθούν ομαλά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επτά προσαγωγές από το σημείο, χωρίς να αναφερθούν άλλα περιστατικά.