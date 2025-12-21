Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - Πού υπάρχουν μπλόκα τώρα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες οι οποίοι αποφάσισαν αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά.

Παράλληλα, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους και στις γιορτές, διαβεβαιώνοντας ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες όπως επίσης και ότι θα συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία ενώ δε θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

Οι σήραγγες, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι αγρότες, θα κλείσουν στις 11.30 αύριο το πρωί από δεκάδες τρακτέρ. Το κλείσιμο σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το μπλόκο της Νίκαιας, θα διαρκέσει για πέντε ώρες.

Την Τρίτη, αναμένεται να προχωρήσουν στην διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Ε75: Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Μάλγαρα

Κλειστή η εθνική στα Μάλγαρα ( η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων). Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι αγρότες των Μαλγάρων ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Τέμπη

Τον συμβολικό αποκλεισμό από τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου για περίπου 4 ώρες των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά αυτοκίνητα αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία θα διέρχονται κανονικά. Στον κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες της Λάρισας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με το σημείο να αποτελεί βασικό κόμβο των πανελλαδικών δράσεων. Χθες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, μοίρασαν προϊόντα και ενημερωτικά φυλλάδια στους οδηγούς.

Τη Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη να δοθεί στην κυκλοφορία μία επιπλέον λωρίδα ανά κατεύθυνση για τα ΙΧ και τα λεωφορεία, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Τα φορτηγά θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Εύβοια

Οι αγρότες της Εύβοιας προγραμματίζουν νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Θήβα

Στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Καρδίτσα – Τρικάλα

Αποφάσισαν να κρατήσουν από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μία λωρίδα ανοιχτή ανά κατεύθυνση, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Ορχομενός

Ενεργά θα παραμένουν τα μπλόκα του Ορχομενού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, Κυριάκο Κυριαζή, όπως είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews, μεταφέροντας τη χθεσινοβραδινή απόφαση του Συλλόγου.

Μάλιστα, ο κ. Κυριαζής τόνισε ότι η Τροχαία δεν δέχεται να παραμείνουν αριστερά και δεξιά του δρόμου και ζητούν να φύγουν τελείως, καθώς θεωρούν, ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφαλή διέλευση στους δρόμους. Επεσήμανε ότι η απόφαση προέρχεται από τη Γενική Συνέλευση και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στη θέση τους, με μόνο μερική διευκόλυνση για ορισμένα οχήματα.

Ιονία Οδός

Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Αχαΐα

Πύργου – Πατρών – Κορίνθου

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη (23/12) και την Τετάρτη (24/12) προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Αίγιο

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου στην «Ολυμπία» οδό.

Ηλεία

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

Μπλόκο Κιάτου μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου.

Πιο συγκεκριμένα, το μπλόκο, απ’ τον κόμβο Κιάτου, μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση «Αρκούδα». Βρίσκεται σε μία απόσταση, 1 χλμ. απ’ την Ολυμπία Οδό. Η απόφαση ελήφθη, με γνώμονα την προστασία των διερχόμενων πολιτών και τη συνολική ασφάλεια της περιοχής.

Όπως τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή, η μετακίνηση αυτή, δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά υπεύθυνη προσαρμογή των κινητοποιήσεων στις συνθήκες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη δυναμική του αγώνα, με τρόπο οργανωμένο και ασφαλή. Η Συντονιστική, λέει ότι «ο αγώνας των αγροτών της Κορινθίας συνεχίζεται με σχέδιο, συντονισμό και σεβασμό στην κοινωνία».

Δείτε LIVE τον χάρτη με τα μπλόκα