Στο ανακαινισμένο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα, εκτίθεται το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση, το οποίο βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι σε πάρκινγκ κτηρίου του δήμου Αθηναίων, στην οδό Λιοσίων.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Χάρης Δούκας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τονίζοντας ότι η σχετική απόφαση είχε παρθεί από τότε.

«Τον Απρίλιο του 1992, ο Δήμαρχος Αντώνης Τρίτσης πάρκαρε το αμάξι του, ένα Renault Espace και ανέβηκε πάνω, στα γραφεία της Λιοσίων. Δυστυχώς, όμως, έπαθε εγκεφαλικό και λίγες μέρες αργότερα απεβίωσε.

Το αμάξι έμεινε εκεί 33 χρόνια.

Τον Αύγουστο του 2025, ένας υπάλληλος το βρήκε και το έπλυνε, χωρίς να ξέρει σε ποιον ανήκει.

Τότε αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι μόλις ανοίξουμε το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, θα είναι το πρώτο ίχνος μνήμης που θα δημιουργηθεί.

Το εμβληματικό αμάξι του Τρίτση εκτίθεται πλέον εκεί.

Το κάναμε πράξη και προχωράμε», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

