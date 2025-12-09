Πυροσβέστες ντυμένοι Αγιοβασίληδες πέρασαν με σχοινιά μπροστά από τους ορόφους του κτιρίου με τα παιδιά να περιμένουν με ανυπομονησία τα δώρα τους.

Οι πυροσβέστες τήρησαν και φέτος της χριστουγεννιάτικη παράδοση και υπόσχεση τους και χάρισαν δώρα και χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παίδων Αγία Σοφία.

Ντυμένοι Αγιοβασίληδες πέρασαν με σχοινιά μπροστά από τους ορόφους του κτιρίου, κατέβηκαν από γερανούς και πρόσφεραν ένα εντυπωσιακό θέαμα για τα παιδιά και τους γονείς τους, που βγήκαν στα μπαλκόνια ενθουσιασμένοι. Εθελόντριες με καμπανάκια δημιούργησαν ακόμη πιο γιορτινή ατμόσφαιρα, χαρίζοντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες σε παιδιά και γονείς.

Ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», Μανώλης Παπασάββας, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη δράση έχει γίνει πλέον θεσμός. «Αντλούμε δύναμη από τα παιδιά, γιατί είναι μαχητές της ζωής» και το προσωπικό προσπαθεί κάθε χρόνο να κάνει τις γιορτινές ημέρες όσο το δυνατόν πιο φωτεινές για εκείνα δήλωσε.

«Όπως κάθε χρόνο οι ήρωες της ελληνικής κοινωνίας, οι άνθρωποι που καθημερινά προστατεύουν ζωές, οι πυροσβέστες μας, ανέβηκαν, αυτή τη φορά, για να μοιράσουν χαρά αλλά και να πάρουν δύναμη από τους ήρωες της ζωής.

Ένα μεγάλο «μπράβο» σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εκδήλωση και τίμησαν το έργο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που χρόνια τώρα στηρίζει ακούραστα αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες τους» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης αναρτώντας το βίντεο από τη δράση των πυροσβεστών.

{https://twitter.com/gkefalogiannis/status/1998384894888509663}