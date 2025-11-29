Τα πρώτα τρακτέρ βρίσκονται ήδη από την Παρασκευή στον περιφερειακό του Ορχομενού κλείνοντας τον δρόμο προς Λιβαδειά.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται να βγάλουν τα τρακτέρ τους στους δρόμους, ξεκινώντας από αύριο, Κυριακή.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου και αντανακλά τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, τα μπλόκα θα στηθούν σε κρίσιμους οδικούς κόμβους και στα εθνικά δίκτυα, με πρώτο σταθμό τον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και τον αυτοκινητόδρομο Ε‑65, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθούν σε άλλα σημεία, ακόμα και σε λιμάνια ή τελωνεία.

Οι αγρότες διεκδικούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που πλήττουν την παραγωγή τους, κυρίως τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τα προϊόντα τους, καθώς και την άμεση αποζημίωση για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και άλλων κρίσεων που έχουν αυξήσει το κόστος και μειώσει το εισόδημα των παραγωγών. Παράλληλα, καταγγέλλουν καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και αδυναμία εφαρμογής των κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης.

Η απόφαση για τις κινητοποιήσεις πάρθηκε σε πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων, όπου συμφωνήθηκε ότι τα μπλόκα θα έχουν διάρκεια από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς αλλά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς συνδέεται με την τιμή των τροφίμων, το δικαίωμα σε αξιοπρεπές εισόδημα και τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο.

«Ασπιρίνες» τα μέτρα

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, «οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχα υποσχεθεί ενώ κάποιοι έχουν αποκλειστεί. 25% ψαλίδι δεν το λες λίγο. Κάποιοι δεν το πήραν επειδή δεν είχαν ελεγχθεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος τόνισε ότι τα «μέτρα είναι ασπιρίνες που θα πάρουν οι αγρότες ενώ ο αγροτικός τομέας υποφέρει».

Όπως σημείωσε «η απόφαση είναι να μπουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό και να στηθούν μπλόκα, αυτοί που πρέπει να περάσουν θα περάσουν. Η αστυνομία θα περάσει σε αποκλεισμούς εμάς δεν είναι στόχος να εμποδίσουμε τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος μας στηρίζει γιατί όταν εμείς πουλάμε φθηνά και οι πολίτες αγοράζουν ακριβά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekxdheraahd?integrationId=40599y14juihe6ly}