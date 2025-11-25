Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.070.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο, μετά το τζάκποτ της προηγούμενης κλήρωσης.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00. Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 6175, σειρά η 10η και στοιχείο το Α.

Οι λαχνοί με τον αριθμό 6175 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 9η και 10η και στοιχεία Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 46072.

Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 899, 16867, 22045, 28932, 33149, 36298, 53219, 61988 και 78115.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου το Λαϊκό Λαχείο κάνει την ειδική κλήρωσηλόγω Black Friday και μοιράζει 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή.