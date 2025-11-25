Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο σύμβουλος επιχειρήσεων, Βασίλης Μίτσης.

Η Επιτροπή Ελληνοαλβανικής Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών διοργανώνει, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στις 17:30, ένα δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Πώς να πάρετε την επιχείρησή σας στα χέρια σας».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τόσο δια ζώσης σε αίθουσα του επιμελητηρίου (Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, 1ος όροφος) όσο και διαδικτυακά για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας.

Τα θέματα του σεμιναρίου αφορούν στις παρακάτω θεματικές:

Αποτύπωση του σημερινού τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης

Βασικοί τομείς λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης

Το επιχειρηματικό μοντέλο και πώς μπορεί να βελτιωθεί

Η σωστή δομή και οργάνωση της επιχείρησης

Χρήσιμα εργαλεία για πιο αποδοτική λειτουργία.

Όπως υπογραμμίζεται από το επιμελητήριο, τα σεμινάρια είναι απλά, κατανοητά και εμπλουτισμένα με παραδείγματα και πρακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους και επαγγέλματα.