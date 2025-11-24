Νέα κακοκαιρία θα ξεκινήσει από αύριο και συγκεκριμένα από την δυτική Ελλάδα και μέσα στην βδομάδα θα κινηθεί ανατολικότερα επηρεάζοντας και την Αττική.

Στην κακοκαιρία που έρχεται αναφέρθηκε σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως αναφέρει η κακοκαιρία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας με βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Μάλιστα, προβλέπει ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Ισχυρή κακοκαιρία απο Τετάρτη βράδυ τύπου «Π»...

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Αρκετά υετοφόρο θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας για τη χώρα μας.

Αυτή τη φορά εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεάστει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου "Π" ).

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνους νερού ανα στρέμμα.( 150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών.

Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m).

Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.

Για τη συνέχεια ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό.

