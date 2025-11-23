Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής διοργανώνει το 2ο Winter School με τίτλο: «Ανάπτυξη, συμπεριφορά και φροντίδα υγείας παιδιών και εφήβων», που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στις 5–6 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο «Hotel Dionisos».

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την UNESCO GHE, το Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Winter School απευθύνεται σε λειτουργούς υγείας, επιστήμονες των θεωρητικών επιστημών και εκπαιδευτικούς, με στόχο την εντατική επιστημονική επιμόρφωση, την ανταλλαγή εμπειριών και την προώθηση καλών πρακτικών για την υγεία παιδιών και εφήβων.

Καλείστε να δηλώστε το ενδιαφέρον σας με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με το όνομα, την ιδιότητα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και φορέα εργασίας έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 16.00μ.μ.-20.00 μμ

16.00-16.30 Εγγραφές - Χαιρετισμοί

16.30-17.30 Ανάπτυξη και συμπεριφορά παιδιού και εφήβου

17.30-18.00 Εκπαίδευση Γονέων- Ενίσχυση της θετικής Γονεϊκότητας

Μικρό διάλειμμα καφέ

18.30- 19.00 Διατροφή παιδιού και εφήβου και παρεκτροπές

19.00- 19.30 Πώς επιδρούν τα παραμύθια στην νευροβιολογική

ανάπτυξη των παιδιών;

19.30- 20.00 Ενίσχυση του τρόπου ζωής (lifestyle) προς την κατάκτηση

της ευεξίας (wellbeing)

Ακολουθεί Δεξίωση

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 10.00 π.μ.-14.00 μμ

10.00-11.00 Διερευνώντας το συναρπαστικό ταξίδι της σεξουαλικότητας

11.00-12.00 Χρήση οθονών και ανάπτυξη του εγκεφάλου

Μικρό διάλειμμα καφέ

12.00-13.00 Η σχέση με τους «σημαντικούς άλλους», μέσα από τις αφηγήσεις μαθητών/τριών που δέχθηκαν σχολικό εκφοβισμό

13.00-13.30 Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων: τα νεότερα και η σημασία τους στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών

13.30-14.00 Δημιουργική τέχνη και ψυχική υγεία

14.00-14.30 Βιωματικό εργαστήριο: «το πάπλωμα της διαφορετικότητας»

14.30-15.00 Κλείσιμο - συζήτηση

Ομιλητές/Επιστημονική ομάδα

Ελένη Ανδρέου

Καθηγήτρια-Παιδαγωγική Ψυχολογία Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πελαγία Γαλάνη

MD, Ειδικευόμενη ιατρός Παιδιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελένη Ζευγαρίδου

Παιδίατρος «Ψυχική υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» MSc

Άννα Κατσάβα

Παιδίατρος MD, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Νικόλαος Κοζέης

MSc, PhD1, PhD2, FICO, FEBO, MRCOphth, Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Παιδοοφθαλμίατρος, Διευθυντής ‘’Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος’’, Επισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας, University Hospitals, Cleveland, Ohio, USA, Επισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας Life line Express Academy, Hong Kong, China

Σπύρος Μαζάνης

Παιδίατρος PhD, Συγγραφέας Παραμυθιών και Εκπρόσωπος Τύπου Παναλλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Βασιλική Μακρυδάκη Ψυχολόγος MSc, Υπ. Διδάκτωρ/Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΔΕΚΑ

Σταυρούλα ΠαπαχατζήΠαιδίατρος MRCPH, MSc Candidate «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγελματιών Παιδιάτρων

Εβελίνα ΠρεβέντηΨυχολόγος, MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικόλαος ΣκεντέρηςΑναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής

(Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoI

Άρτεμις Κ. ΤσίτσικαΚαθηγήτρια και Εκπρόσωπος UNESCO GHE & WHO Collaborating Centre Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β ́ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ- Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρ. Αναπτυξιακής & Εφηβικής Υγείας» Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoI

Συμμετέχουν οι νέοι από το UNESCO GHE Youth Council

Θα δοθεί πιστοποιητικό από την UNESCO GHE στους συμμετέχοντες.