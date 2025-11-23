Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ έως και την Πέμπτη.

Άστατος θα είναι ο καιρός και αυτή την εβδομάδα με την κακοκαιρία να γίνεται έντονη από την Τρίτη και να πλήττει ξανά αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Η Δευτέρα προβλέπεται να είναι η μόνη ημέρα της εβδομάδας με ηλιόλουστο καιρό στη χώρα, σύμφωνα με το μετεωρολόγο, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Από την Τρίτη και από τα δυτικά ξεκινά ένας νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων που μάλιστα πιθανόν από την Πέμπτη να ενταθεί περαιτέρω και να επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Στα δυτικά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα ξεκινήσουν και πάλι βροχές

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Αργά το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 22 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για τον καιρό σημείωσε πως πρόκειται για κακοκαιρία τύπου «Π», όπου θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το Αιγαίο.

«Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά τα βόρεια αλλά και το Αιγαίο (ο γνωστός μας καιρός του “Π”)» σημειώνει σε ανάρτησή του.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πάλι συνεχόμενες ημέρες με βροχές όχι απαραίτητα ακραίας έντασης σε όλες τις περιοχές, αλλά μεγάλης διάρκειας με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε νότιο και νοτιοδυτικό ρεύμα» σημείωσε.

«Προσοχή ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Ζαγόρι, η Δυτ. Στερεά (Ευρυτανία, Αιτ/νία), Πίνδος, Δυτ. Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος – Χίος)» προσθέτει.

Καταλήγει λέγοντας πως; «Παράλληλη ενίσχυση νοτίων ανέμων στα 6-7 και με πιθανότητα στα 7–8 μποφόρ στα πελάγη».

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χαρά Μάλεση, οι βροχές θα πλήξουν και πάλι την Κέρκυρα, την Ήπειρο, την Πίνδο, την Ευρυτανία, τη Λέσβο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία.

Μάλιστα, σε αυτές τις περιοχές από αρχές Δεκέμβρη θα σημειωθούν και οι πρώτες χιονοπτώσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

ΤΡΙΤΗ 25/11

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 27/11

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.