Ο 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι έπαθε ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη.

O 22χρονος, ο οποίος όπως είπε, έτρωγε τακτικά σούσι, αμέσως μετά την κατανάλωση, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Εκεί χειρουργήθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο Αnisakis, που εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και φαγητά που δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.

Η ανισακίαση (ή ανισακίδωση) συχνά συνδέεται με οξέα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο.

Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και, αυτήν τη στιγμή, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.

Τι είναι το παράσιτο Αnisakis από το οποίο δηλητηριάστηκε ο 22χρονος

Το Anisakis είναι ένα παράσιτο που ανήκει στην οικογένεια Anisakidae και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα στις χώρες όπου η κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων θαλασσινών είναι συχνή.

Το παράσιτο απαντάται κυρίως σε θαλάσσιους οργανισμούς, όπως ψάρια και θαλασσινά θηλαστικά, και ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του μέσα από διάφορους ενδιάμεσους ξενιστές. Οι άνθρωποι δεν αποτελούν φυσικό ξενιστή, όμως μπορεί να μολυνθούν τυχαία μέσω κατανάλωσης μολυσμένων προϊόντων.

Η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται ανισακίαση και εκδηλώνεται όταν οι προνύμφες του παρασίτου εισέλθουν στο γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου. Η προσβολή μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα, όπως οξύ κοιλιακό πόνο, ναυτία, εμετό και διάρροια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προνύμφες προσκολλώνται στο τοίχωμα του στομάχου ή του εντέρου, δημιουργώντας φλεγμονή που μπορεί να μιμείται άλλες παθήσεις, όπως σκωληκοειδίτιδα ή πεπτικό έλκος. Επιπλέον, το Anisakis είναι γνωστό ότι προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις, με συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπιο κνησμό έως σοβαρή αναφυλαξία.