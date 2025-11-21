Η κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση, επηρεάζοντας κυρίως την Ήπειρο και προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και περιστατικά απεγκλωβισμών.

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας ότι οι έντονες βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Ιόνιο και Αιτωλοακαρνανία θα επιμείνουν και σήμερα, Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, για σήμερα προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), καθώς και σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο. Η κατάσταση αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή ύφεση από αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Μείωση της έντασης προβλέπεται αργά το βράδυ.

Σε Μακεδονία, Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με ασθενείς τοπικές βροχές σε ανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά και ανατολικό Αιγαίο.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4–6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ· στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν να αγγίξουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας τους 21–23°C στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 24–25°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Στα Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Αραιές νεφώσεις, στα δυτικά πιο πυκνές όπου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινομένα από το απόγευμα βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.