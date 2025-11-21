Σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου.
Γιορτάζουν δηλαδή οι:
- Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος
- Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω
- Εισοδία
- Βιργινία
- Λεμονιά
- Πανωραία
- Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης
Παράλληλα σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης και η Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού.
Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 17:09
Σελήνη 1 ημερών Εισόδια της Θεοτόκου