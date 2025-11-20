Η απόφαση του δήμου Αθηναίων ορίζει τη σφράγιση των καταστημάτων από 10 έως δύο ημέρες.

Έντεκα καταστήματα θα σφραγιστούν από τις 21 έως τις 30 Νοεμβρίου με απόφαση του δήμου Αθηναίων.

Τα καταστήματα σφραγίζονται λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια.

Από αυτά πέντε βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τέσσερα στην 2η Δημοτική Κοινότητα, ένα στην 3η Δημοτική Κοινότητα και ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Επίσης δύο καταστήματα Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 10 ημέρες, ένα για 7 ημέρες, τέσσερα για 5 ημέρες, δύο για 3 ημέρες και δύο ακόμα για 2 ημέρες.