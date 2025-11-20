Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου Π. Στάθη στο Ψυχικό στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Φως στις συνθήκες και τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας του τοπογράφου Π. Στάθη στις 2 Ιουλίου του 2024 προσπαθεί να ρίξουν οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, στο εδώλιο του οποίου κάθονται ο ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας και ένας ελαιοχρωματιστής.

Και οι δύο αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στο έγκλημα, ενώ η χήρα του τοπογράφου, τα δύο παιδιά του αλλά και οι γονείς του δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας .

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η σύζυγος του θύματος η οποία αναφέρθηκε στις επαγγελματικές δραστηριότητες του, σε Αθήνα και Μύκονο, χαρακτηρίζοντας τον τοπογράφο ως έναν άνθρωπο «καλοπροαίρετο και γενναιόδωρο του οποίου το κίνητρο του στη ζωή και τη δουλειά του ήταν η οικογένειά του» .

Η μάρτυρας έκανε λόγο για απειλές που δεχόταν ο σύζυγός της πριν το έγκλημα, υποστηρίζοντας πως την πρώτη φορά που δέχτηκε επίθεση, το Μάρτιο του 2021, δεν έδωσαν σημασία , ωστόσο, τη δεύτερη που ο «δράστης του έριξε μπουνιές» το κατήγγειλαν στην αστυνομία.

«Μου είπε ότι υποπτεύεται έναν άνθρωπο, μέχρι εκεί…» είπε η μάρτυρας η οποία όταν της ζητήθηκε από το δικαστήριο να διευκρινίσει τι εννοεί , αναφέρθηκε σε μεσίτη που δραστηριοποιείται στη Μύκονο. «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη περίοδο δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», είπε και πρόσθεσε πως ο σύζυγος της «ήταν κατατρομοκρατημένος» και ένιωθε ασφάλεια μόνο όταν είχε κάποιον άλλον μαζί του.

Πρόεδρος: Πόσο κράτησε αυτό το διάστημα της πίεσης που ένιωθε;

Μάρτυρας: Πολύ, μέχρι τη δολοφονία του ...

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκαναν ως οικογένεια το 2023 να αλλάξουν σπίτι. Όπως είπε μεσίτρια που είχε εμπλακεί στη διαδικασία της ανεύρεσης σπιτιού «ήταν από τις συναναστροφές της Μυκόνου». Μάλιστα, μίλησε για ένα σπίτι επί της οδού Μπακοπούλου το οποίο είχε εντοπίσει για να μετακομίσει η οικογένειά της. Το αξιοσημείωτο ,όμως, είναι ότι επί της συγκεκριμένης οδού και στο ίδιο νούμερο – όπως σχολίασε η εισαγγελέας της έδρας – διέμενε ο πρώτος κατηγορούμενος κατά το χρόνο σύλληψης του.

Η μάρτυρας εξήγησε πως η επικοινωνία της ήταν μόνο με μεσίτη και ότι ουδέποτε είδε το ακίνητο .

Εισαγγελέας: Μετά βρήκατε σπίτι στη Πάτμου 24;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Στο υπόγειο πάρκινγκ του συγκεκριμένου κτηρίου βρέθηκαν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία και διέμενε η αδελφή του κατηγορούμενου! Για αυτό το σπίτι με ποιον μιλήσατε;

Μάρτυρας: Με μια μεσίτρια. Πήγαμε και το είδαμε.

Εισαγγελέας: Είναι μια μεγάλη σύμπτωση πάντως. Ολόκληρη η Αθήνα τόσα σπίτια και εσείς βρήκατε αυτά τα δύο...

Η χήρα του θύματος μίλησε για έντονη διαφωνία που είχε ο σύζυγος της με συνεργάτη του στη Μύκονο εξαιτίας της πώλησης μιας έκτασης.

Εισαγγελέας: Υπήρξε διένεξη;

Μάρτυρας: Όχι ο Παναγιώτης δεν έρχονταν σε ρήξη με κανέναν απλά απομακρύνονταν.

Στη συνέχεια εξετάστηκε ως μάρτυρας ο συνεργάτης του θύματος, επίσης τοπογράφος μηχανικός ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές της δολοφονίας . «Άκουσα τους πυροβολισμούς κατέβηκα κάτω και είδα το μηχανάκι…. Ένα σκούτερ μαύρο, ο αναβάτης φορούσε άσπρο κράνος και ένα μαύρο τζάκετ. Το μυαλό μου πήγε στη Μύκονο, επειδή το αντικείμενο μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί, δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιο συγκεκριμένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντιδικίες» ανέφερε.

Στην κατάθεση του ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε με το θύμα τονίζοντας πως «τα τελευταία χρόνια μόνο ο Παναγιώτης φαίνονταν. Ήταν το πρόσωπο του γραφείου, γιατί εκείνος έβγαινε έξω...»

Ο μάρτυρας μίλησε για τις δυο επιθέσεις που είχε δεχθεί ο συνεργάτης του ενώ υποστήριξε πως «γενικώς» εκείνος υποψιαζόταν τον μεσίτη καθώς «υπήρχε κάποια ασυμφωνία με κάποια συνεργασία και διακόψαμε κάθε επαγγελματική σχέση».