Έρχεται ο χειμώνας: Η μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο στα δυτικά, θα επεκταθεί βορειοδυτικά την Κυριακή και θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη την χώρα τη Δευτέρα.

Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν: Μετά το πέρας των επικίνδυνων βροχών, έρχεται (επιτέλους) το κρύο, αφού μια πολική αέρια μάζα θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια στην χώρα μας.

Σύμφωνα με την νέα ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν έως και το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Από το Σάββατο και μετά, η κίνηση πολικής αέριας μάζας αναμένεται να ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία. «Η μεταβολή αυτή θα κάνει την ατμόσφαιρα πιο σταθερή, ωστόσο θα φέρει χιόνια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, πιθανόν και σε χαμηλότερα υψόμετρα προς τα βορειοδυτικά, όπως στη Φλώρινα».

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid02bKuuhcGdA6bxFqWqmFKPkirYftTxLrspW8K3bKqXLcx6Pmvwy9Lj3A6mYT5au9mHl}

Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί, παράλληλα, τους αγρότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στις αρχές της νέας εβδομάδας αναμένονται συνθήκες παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τις πρωινές ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως η ΕΜΥ - στην αναλυτική πρόγνωσή της - μίλησε επίσης για πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο, η οποία ωστόσο θα γίνει αισθητή σε όλη την χώρα από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.