Τα πρώτα χιόνια αναμένεται να πέσουν από την Κυριακή στη χώρα. Πολική αέρια μάζα φέρνει, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, χειμώνα με κρύο, βροχές και χιονοπτώσεις.

Σήμερα τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τα αναμένουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στη βορειοδυτική Ελλάδα, σε περιοχές όπου η κακοκαιρία έχει αφήσει μεγάλα ύψη νερού και θέλει μεγάλη προσοχή καθώς και οι επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν στο ίδιο μοτίβο.

Υπάρχει μεγάλη συχνότητα ηλεκτρικώνε εκενώσεων και κεραυνών.

Στον αντίποδα όσο πιο ανατολικά μετατοπιζόμαστε τόσο καλύτερος είναι ο καιρός και αν δούμε κάποιες βροχές αυτές θα αφορούν την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πιο νότια θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι νότιοι, προς το Ιόνιο θυελλώδεις από το απόγευμα, τοπικά ακόμη και 9 μποφόρ. Καλύτερα τα πράγματα προς το Αιγαίο.

Ο υδράργυρος κοντά στους 8 με 10 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και όσο πάμε πιο ανατολικά ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια και κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα θα δούμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και ένα βοριαδάκι στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο κλειστός, θα βγουν και λίγες βροχές, χωρίς όμως να προβληματίζουν. Στα νότια θαλάσσια τμήματα θα κυριαρχήσει νοτιάς έως και 6 μοοφόρ και ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές θερμοκρασίες και για τη βόρεια Ελλάδα όπως επίσης και τον νομό Θεσσαλονίκης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Παρασκευή, ανάλογο το καιρό μοτίβο.Το βορειοδυτικό τόξο της χώρα μας θα συνεχίσει να επηρεάζεται από ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες- βόρειο Ιόνιο, το κεντρικό Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία-. Επιμένουν τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές, με μεγάλο όγκο νερού. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση σε εκείνες τις περιοχές και υπάρχει και υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Το Σαββατοκύριακο οι πολικές αέριες μάζες θα φθάσουν μέχρι κσαι τα βόρεια - βορειοδυτικά Βαλκάνια. Θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν και τη χώρα μας. Έτσι, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα πάρουμε μία δόση χειμώνα. Θα πέσει η θερμοκρασία, θα δούμε χιόνια σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Δεν αποκλείεται στα πιο βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα τα χιόνια να κατέβουν λίγο σε υψόμετρο.

Το κρύο θα είναι έντονο αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Θα δούμε ακόμη και παγετό.

Αυτή η πολική αέρια μάζα θα συνεχίσει να στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες, που σημαίνει οτι και η επόμενη εβδομάδα, θα χαρακτηρίζεται με ένα ανάλογο καιρικό μοτίβο, δηλαδή μετά και τη Δευτέρα - Τρίτη ο καιρός θα γυρίσει σε νοτιά. Πάλι περιμένουμε πολλές βροχές, ιδιαίτερα προς τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα από την Τετάρτη και στη συνέχεια, όπου πάλι περιμένουμε κακοκαιρίες από την Ιταλία.

Έτσι θα φθάσουμε μέχρι και το τέλος του μήνα, αρχές Δεκέμβρη, οι πολλές βροχές θα ακολουθούνται από κρύο, πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedaf36037td?integrationId=40599y14juihe6ly}