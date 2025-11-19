Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης νωρίτερα σήμερα το απόγευμα.

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι πολίτες αντίκρισαν στο κέντρο των Χανίων, ένα τεράστιο ιγκουάνα να «κόβει» βόλτες αμέριμνο μπροστά από εμπορικά καταστήματα. Το εντυπωσιακό ερπετό τράβηξε αμέσως όλα τα βλέμματα, με περαστικούς να σταματούν για να το φωτογραφίσουν και να το βιντεοσκοπήσουν, καθώς τέτοιο θέαμα μόνο συνηθισμένο δεν είναι για την πόλη διαβάζουμε στο zarpanews.gr.

Παρά τον αιφνιδιασμό, αρκετοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το ιγκουάνα να ξεφύγει και να κατευθυνθεί προς τον δρόμο με την αυξημένη κίνηση. Τελικά, ένας νεαρός κατάφερε να το πλησιάσει με προσοχή και να το περισυλλέξει, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή διαχείρισή του.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση αλλά και… θαυμασμό, με πολλούς να αναρωτιούνται από πού προήλθε το εξωτικό ζώο και πώς βρέθηκε στους δρόμους των Χανίων.

{https://www.youtube.com/watch?v=dW1fR2Cu-Gw}