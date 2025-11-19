Το σχεδόν τριών λεπτών μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Hello Greece». Με αυτή τη φράση ξεκινά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, που θυμίζει διάγγελμα.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα ανάρτησε στα social media ένα βίντεο διάρκειας 2:59, το οποίο είναι «ντυμένο» με πλάνα από τις πρώτες ημέρες που εκτελεί τα καθήκοντά της, ενώ μιλά εκτενώς για τα κοινά στοιχεία των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

«Ως πρέσβειρα θα κάνω ό,τι έκανα καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μου. Θα ακούω με σεβασμό, θα ηγούμαι με ακεραιότητα και θα υπηρετώ με σκοπό», τονίζει στο βίντεο.

«Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις: την επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας μας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών, και το άνοιγμα νέων δρόμων για την καινοτομία», συνεχίζει.

«Προς τον λαό της Ελλάδας: ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να συμβάλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους», καταλήγει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/1991158051160694976?s=20}