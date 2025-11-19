Το τροχαίο συνέβη πλησίον στην γέφυρας της Ερημίτσας.

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας, στο ύψος του Αγρινίου.

Δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης.

