Ο περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε στην 37χρονη γυναίκα είναι αυτός της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ελεύθερη έφυγε από τα δικαστήρια μετά την απολογία της στον ανακριτή η 37χρονη αθλήτρια που κατηγορείται πως εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει και σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα.

Το κατηγορητήριο της αποδίδει βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς όπως αναφέρεται, φέρεται να συνέδραμε τον αδελφό της που λειτουργούσε ως «εισπράκτορας»

Απολογούμενη, η 37χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως η ίδια δεν είχε καμία συμμετοχή στο κύκλωμα.

Υπενθυμίζεται πως χθες Τρίτη προφυλακίστηκαν πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή. Μεταξύ των προφυλακισθέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος.