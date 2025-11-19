Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Βίντεο από τις περιοχές που επλήγησαν.

Το κύμα κακοκαιρίας έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις χθες Τρίτη στην Ήπειρο, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής, προκαλώντας αρκετά προβλήματα. Το Πάπιγκο και η Κόνιτσα είχαν την πρωτιά στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Κόνιτσα: Ακινητοποιήθηκε όχημα από φερτά υλικά

Στην περιοχή της Κόνιτσας, έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα.

Στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμου Κόνιτσας, το οποίο προχωρά σε εργασίες για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, σύμφωνα με το epiruspost.

Καταιγίδα σε Μηλιά Μετσόβου και Σπήλαιο Περάματος

Έντονη καταιγίδα σημειώθηκε και στην περιοχή Μηλιά Μετσόβου και στο Σπήλαιο Περάματος, όπως φαίνεται στα βίντεο του epirusgate.gr.

Ιωάννινα: Κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή

Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων όταν κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή, στην οδό Σαράφη.

Η οικοδομή είχε στέγη από κεραμίδια με αποτέλεσμα πολλά να σπάσουν και να εκτοξευθούν προς διάφορα σημεία.

Μάλιστα από τον κεραυνό προκλήθηκε τρύπα σε ένα σημείο της.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Από την αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε ότι στην τσιμεντένια πλάκα που υπάρχει κάτω από το κεραμοσκεπή δεν είχαν προκληθεί ρωγμές ή άλλες ζημιές ενώ δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Ηγουμενίτσα: Πλάτανος έπεσε σε κατάστημα εστίασης

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας, όταν πλάτανος υποχώρησε και έπεσε πάνω σε κατάστημα εστίασης, όπως φαίνεται και σε βίντεο του thespro.gr.

Φλώρινα: Προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης

Έντονη θολότητα στην επιφανειακή υδροληψία προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση των τελευταίων ωρών στη Φλώρινα, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.), «το τελευταίο 24ωρο η συνεχής βροχόπτωση αύξησε σημαντικά τη θολότητα της επιφανειακής υδροληψίας, γεγονός που επηρέασε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο διυλιστήριο Δροσοπηγής και τελικά επέφερε και τη διακοπή λειτουργίας του τις νυχτερινές ώρες».

Εξαιτίας αυτού, μειώθηκαν τα υδατικά αποθέματα των δεξαμενών της πόλης Φλώρινας, «με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον διακοπή υδροδότησης σε τμήματα της πόλης Φλώρινας» και δεδομένου ότι η βροχόπτωση, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, «ενδέχεται να επέλθει διακοπή υδροδότησης στο σύνολο της πόλης», επισημαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. διακοπή υδροδότησης στις περιοχές της πόλης από την οδό Αριστοτέλους προς Ηπείρου, Κοντοπούλου, Καυκάσου, Λ. Αβέρωφ, Αιμιλιανού, Λ. Κ. Καραμανλή, Δημ. Παπαθανασίου, Μοναστηρίου και τις γύρω από τις προαναφερόμενες οδούς περιοχές. Καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται, στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί χρόνος επανυνδροδότησης, σύμφωνα με τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ., που απευθύνει έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης νερού τις επόμενες ώρες.