Ολοκληρώθηκε η 46η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.050.000 ευρώ.

Στην 46η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 06175, σειρά η 10η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.070.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 46072 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

