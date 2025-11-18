Με τον νέο ΚΟΚ, οι παραβάτες οδηγών δίκυκλων αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος 30 ημερών, ενώ οι επιβάτες πρόστιμο 350 ευρώ.

Συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Την 20η εβδομάδα της δράσης, βεβαιώθηκαν 1.225 παραβάσεις σε οδηγούς και 179 σε επιβάτες δίκυκλων και Ε.Π.Η.Ο. σε όλη τη χώρα.

Από τις παραβάσεις, 69 αφορούσαν επαγγελματίες διανομείς, ενώ οι υπόλοιποι παραβάτες ήταν κυρίως ιδιώτες χρήστες δικύκλων. Η Αττική συγκέντρωσε τις περισσότερες παραβάσεις (524), ακολουθούμενη από Θεσσαλονίκη (180) και Ιόνια Νησιά (138) ενώ περιοχές με λιγότερες παραβάσεις ήταν η Δυτική Μακεδονία (3) και το Βόρειο Αιγαίο (14).

Ειδικότερα, το διάστημα 10/11/2025 - 16/11/2025 πραγματοποιήθηκαν -18.605- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -1.225- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -74- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -179- παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -1.005- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -69- διανομείς), -175- επιβάτες δίκυκλων, -217- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και -3- οδηγούς οχήματος ATV («γουρούνα»).

Με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι οδηγοί δίκυκλων που δεν φορούν κράνος τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ οι επιβάτες με πρόστιμο 350 ευρώ. Οι ποινές αυξάνονται σε περιπτώσεις υποτροπής.

Η εκστρατεία έχει στόχο να αλλάξει τη συμπεριφορά των οδηγών και επιβατών, τονίζοντας ότι το κράνος δεν είναι αξεσουάρ αλλά στοιχειώδες μέτρο προστασίας της ζωής.