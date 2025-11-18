Χαοτικές οι καταστάσεις στον Οργανισμό. Αλληλοκατηγορίες εκ των έσω.

Μια κατάσταση «όλοι εναντίον όλων» στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του Οργανισμού, με υπαλλήλους του οργανισμού να αλληλοκατηγορούνται και να αδειάζει ο ένας τον άλλον κατά τις καταθέσεις του.

Αυτό φάνηκε και σήμερα, καθώς ο διευθυντής πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντώντας για τις πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ, υποστήριξε πως η διεύθυνσή του δεν είχε ούτε πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων, ούτε αρμοδιότητα μεταβολής των στοιχείων, τονίζοντας ότι «η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις, ήταν η κυρία Τυχεροπούλου».

Λίγη ώρα αργότερα, η Παρασκευή Τυχεροπούλου απέστειλε email στην εξεταστική επιτροπή, ισχυριζόμενη ότι ο κ. Τασούλης «ανέφερε ψευδώς ότι δεν έχει αρμοδιότητες ως προς την εφαρμογή των δεσμεύσεων και τη δημιουργία των καταστάσεων πληρωμής», παραθέτοντας και σχετική εντολή πληρωμής.

Αιχμές για την Παρασκευή Τυχεροπούλου άφησε και η Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος πληροφορικής που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή, ενισχύοντας το σενάριο που θέλει να υπάρχουν δύο στρατόπεδα ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;»

Η κ. Πολιτοπούλου ρωτήθηκε και για τις επισυνδέσεις, όπου όπως είπαν οι ερωτώντες βουλευτές, τρίτα πρόσωπα αναφέρουν πως η ίδια επενέβη και πληρώθηκαν ΑΦΜ και αναρωτιούνται «πόσο χρεώνει το κάθε ΑΦΜ». Η ίδια έκανε λόγο για «τεχνικό σφάλμα», απέρριψε τις όποιες θεωρίες εμπλοκής της σε κάτι παράνομο και σχολίασε σκωπτικά «μένει να αποδειχτεί αν έχω πάρει χρήματα».

Παράλληλα, αρνήθηκε την ύπαρξη πιέσεων από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και πως υπήρξε προσέγγιση προκειμένου να ευνοηθεί η Κρήτη.

Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον του Οργανισμού σε δίκη

Η μάρτυρας ανέφερε πως όταν επρόκειτο να καταθέσει υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγωγή κατά ΜΜΕ, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, της τηλεφώνησε και της ζήτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα και να μην καταθέσει. Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε, η αναφορά της πως μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του Οργανισμού υπήρξε ο Μόσχος Κορασίδης, ο οποίος σύμφωνα με την ΝΔ είναι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτης του ΠΑΣΟΚ.

ΝΔ: Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα εναντίον του Οργανισμού σε δίκη

Πηγές της ΝΔ, αναφέρουν σχετικά με την κατάθεση της κ. Πολιτοπούλου τα παρακάτω:

«Νέα σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τον ρόλο του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, από την κατάθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ζωής Πολιτοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή.

Όπως κατέθεσε, όταν επρόκειτο να καταθέσει υπέρ του Οργανισμού σε αγωγή κατά ΜΜΕ, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε. Σημανδράκος, της τηλεφώνησε και της ζήτησε «να φύγει από την αίθουσα και να μην καταθέσει». Η ίδια επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριμένη δίκη, μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του ίδιου του Οργανισμού ήταν ο Μόσχος Κορασίδης, τότε υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών του Κορασίδη που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κορασίδης είχε παρέμβει και στην παλαιότερη υπόθεση των 400.000 ευρώ των Γ. και Αθ. Μιάουρα, αποστέλλοντας ο ίδιος – από το προσωπικό του email – τα επιχειρήματα του πληρεξούσιου δικηγόρου των αγροτών προς τα στελέχη του Οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η επιβεβαίωση Βάρρα ότι ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος στον Κορασίδη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όσο και η νέα κατάθεση Πολιτοπούλου, συγκροτούν πλέον ένα σαφές μοτίβο: παρεμβάσεις, πιέσεις και ενέργειες που ευνοούν πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό ρόλο του Μόσχου Κορασίδη και με κάλυψη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και μιας και αναφερόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, περιμένουμε έστω μια φράση του Ν. Ανδρουλάκη για την υπόθεση του Σταύρου Βαβία, υποψήφιου βουλευτή και αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, για τον οποίο υπάρχει επίσημη καταγγελία. Προφανώς, το γεγονός ότι για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ τηρεί απόλυτη σιωπή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο».

ΠΑΣΟΚ: Υιοθέτηση του δόγματος της ΝΔ «διαχρονικές είναι οι ευθύνες»

Από το ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν τα εξής:

«Υιοθετώντας απολύτως το δόγμα της ΝΔ «διαχρονικές είναι οι ευθύνες», κινήθηκε η Πολιτοπούλου Ζωή, υπεύθυνη των Πληροφορικών Συστημάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία προστατεύθηκε εμφανώς από την πλειοψηφία της ΝΔ, καταθέτοντας για άσχετα ζητήματα και ροκανίζοντας προκλητικά το χρόνο καίριων ερωτημάτων.

Σκάνδαλο δεν μπορεί η ίδια να καταθέσει αν υπάρχει, όλα ήταν καλά, όλοι έκαναν τέλεια τη δουλειά τους και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι υπάλληλοι, που αν είχαν τα εργαλεία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν αυτά που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μάρτυρας.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοφανή καθυστέρηση πληρωμών των ενισχύσεων τόσο για το 2024 όσο και του 2025, που αναμένεται από εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και προκαλεί ήδη σοβαρές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, η μάρτυρας κατέθεσε ότι όλα έγιναν καλώς και ο τεχνικός σύμβουλος τήρησε απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και περιέγραψε ως… εξωγενείς τις αιτίες που δημιουργούν τις καθυστερήσεις, χωρίς να μπορεί όμως να τις κατονομάσει.

Τη διαχείριση των ΑΦΜ που αφορούν στο πρόσωπό της και αναφέρονται σε επισυνδέσεις της δικογραφίας, η ίδια δικαιολόγησε το θέμα ως ένα «τεχνικό λάθος» χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την μετάβαση στο gov.gr που απέτυχε και δεν συνεχίστηκε το 2023 και η επιστροφή στις εταιρίες –τεχνικούς συμβούλους, η μάρτυρας κατέθεσε ότι στο σύστημα gov.gr είναι ο Οργανισμός και οποιαδήποτε άλλη θέση είναι λανθασμένη, προσπαθώντας να ταυτίσει απολύτως την υπάρχουσα κατάσταση, με όλα τα στοιχεία λειτουργίας της διαφάνειας του gov.gr, που όπως είναι γνωστό όμως δεν ισχύουν σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».