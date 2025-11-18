Τι αποκάλυψε ο 29χρονος για την υπόθεση θρίλερ με το θάνατο του 58χρονου μέσα στο αμάξι μετά από τροχάιο.

Ο 29χρονος, ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων για το τροχαίο στον Νέο Κόσμο, παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 58χρονο οδηγό μετά το περιστατικό. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο ακόμη άτομα και ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος προσπάθησε να αποκρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του.

Το θύμα βρέθηκε αρχικά μέσα στο αυτοκίνητό του μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα, αλλά οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν τραύματα στο κεφάλι του. Οι τρεις από τους συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ληστεία, παραβίαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Βιντεοληπτικό υλικό δείχνει ότι οι δράστες ακολουθούσαν τον 58χρονο με τα δίκυκλά τους πριν το περιστατικό, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Τον καταδίωξαν και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο», συγκλονίζει μάρτυρας για τον νεκρό 58χρονο

Όλο και πιο σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης του μυστηριώδους θανάτου ενός άνδρα στον Νέο Κόσμο, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αφού είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινητού του. Αυτό που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε ερωτηματικά ήταν πως οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε τραύματα στο κεφάλι - ένδειξη πως είχε ξυλοκοπηθεί, καθώς τα χτυπήματα δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από το τροχαίο.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε σκηνές που έμοιαζαν με καταδίωξη σε δρόμους του Νέου Κόσμου: «Βρισκόμουν χθες το απόγευμα στη Σουλιέ. Σαν καταδίωξη ήταν. Πέρασε το αυτοκίνητο με μηχανές από πίσω, χωρίς προσοχή σε stop, τίποτα, μας φάνηκε σαν καταδίωξη. Στην αρχή νομίζαμε ότι η αστυνομία κυνηγούσε κάποιον. Μάλιστα, πέρασε δύο φορές από μπροστά, από τη Σουλιέ. Την πρώτη έφυγε προς την Γεραντώνη, και έκανε τον κύκλο, κατέβηκε τη Ραφτοπούλου και από Σαράντη πάλι μπροστά στη Σουλιέ και εκεί είναι αδιέξοδο. Με τους ίδιους ρυθμούς. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα και το πώς περνούσαν τους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Νομίζω, ότι η καταδίωξη σταμάτησε γιατί ήταν αδιέξοδο εκεί που πήγε». «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα. Περνούσαν τον δρόμο σαν να μην υπάρχει τίποτα. Γιατί εδώ είναι και σχολείο, περνάνε παιδάκια».

