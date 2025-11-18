Η σύντροφος του ανιψιού, η οποία βρισκόταν στο κάμπινγκ τη νύχτα της δολοφονίας, κλήθηκε για τρίτη φορά σε κατάθεση παρέχοντας σημεία κλειδιά για την πορεία της έρευνας.

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, 43 ημέρες μετά το έγκλημα, παρά την προφυλάκιση δύο ατόμων. Οι διωκτικές Αρχές πραγματοποίησαν σαρωτικές έρευνες σε τρεις πόλεις, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, εστιάζοντας σε νέους εμπλεκόμενους και ψηφιακά πειστήρια. Οι εξελίξεις εστιάζουν σε έναν 32χρονο επιχειρηματία που φέρεται να συνδέει τους προφυλακισμένους με τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα:

Ο επιχειρηματίας είναι στενός φίλος του 33χρονου αυτόπτη μάρτυρα ανιψιού και ταυτόχρονα εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο επιχειρήσεις του στην Αθήνα όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έγγραφα και άλλα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα για ανάλυση. Ταυτόχρονα, η ανακρίτρια διέταξε νέες έρευνες στο κάμπινγκ, την οικία ενός θύματος και, για πρώτη φορά, σε μια οικία που σχετίζεται με το έγκλημα. Από τους χώρους αυτούς κατασχέθηκαν επιπλέον κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές.

Η σύντροφος του ανιψιού, η οποία βρισκόταν στο κάμπινγκ τη νύχτα της δολοφονίας, κλήθηκε για τρίτη φορά σε κατάθεση, μαζί με τον σύντροφό της, παρέχοντας σημεία κλειδιά για την πορεία της έρευνας. Η ανάκριση βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς αναμένεται η ανάλυση των κατασχεθέντων ψηφιακών δεδομένων που θα φωτίσει περαιτέρω τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων.

