Τα προκριματικά για το Μουντιάλ συνεχίζονται – Η τελευταία πράξη. Απόψε στον Alpha στις 21:45, ο μεγάλος αγώνας.

Μουντιάλ: Ελλάδα - Λευκορωσία, απόψε στις 21:45.

Η Εθνική μας πάλεψε και κέρδισε τις εντυπώσεις. Απόψε, καλείται να αντιμετωπίσει την Λευκορωσία στο ZTE Arena, της Ουγγαρίας.

Ο Alpha θα ξεκινήσει την Pre Game εκπομπή από τις 21:00, με τον Άγγελο Στυλιάδη και καλεσμένο τον προπονητή του Πανιωνίου Παύλο Δερμιτζάκη.

{https://www.youtube.com/watch?v=3P3wsJWc9y4}

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο του Νίκου Νταμπίζα, ενώ ο Σπύρος Νάσιος θα βρίσκεται δίπλα στον πάγκο της Εθνικής.

Αμέσως μετά τη λήξη ακολουθεί η Post Game εκπομπή με τις δηλώσεις των διεθνών μας απευθείας από το γήπεδο.