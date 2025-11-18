Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στον Κυριάκο Βελόπουλο που εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τα ενεργειακά.

«Η κυβέρνηση δεν έχει ουδεμία πρόθεση για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία», ξεκαθάρισε μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις διεμήνυσε πως «πρέπει να είμαστε περισσότερο έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα καθώς ζούμε σε έναν κόσμο που καθίσταται γεωπολιτικά απρόβλεπτος».

«Είναι αδύνατο να προβλέψουμε το μέλλον, εκείνο που είναι υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα σενάρια και αυτό κάνει η κυβέρνηση», πρόσιεσε, ενώ έστρεψε τα βέλη του, τόσο προς το ΠΑΣΟΚ το οποίο εγκάλεσε για «εύπεπτη κριτική», όσο και την Ελληνική Λύση καταλογίζοντας στον Κυριάκο Βελόπουλο «αντιπολιτευτική πλειοδοσία».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, διερωτήθηκε «πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο; Όταν από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, μετράμε 175 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ μόνο χθες 17.11.2025 καταγράφηκαν 5 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις».

«Επί ΠΑΣΟΚ είχαμε περισσότερες από 10.000 παραβιάσεις το χρόνο. Δεν τα βάζω στο ζύγι, καμία παραβίαση δεν είναι ανεκτή», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν πλέον «ελαχιστοποιηθεί καθοριστικά».

Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στον Κυριάκο Βελόπουλο που εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τα ενεργειακά αλλά και πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Δένδια.

«Μας είπατε πως δεν κατέστη ενεργειακός κόμβος η χώρα μας; Δεν είναι αρτηρία οι σταθμοί στην Ρεβυθούσα ή την Αλεξανδρούπολη; Δεν είναι αυτάρκεια και ισχύς για τη χώρα να έχουμε το 55% του μίγματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;», διερωτήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας για «παλινδρόμηση» του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

«Εμείς είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της Άμυνας. Λέμε πως δεν θέλουμε να στείλετε όπλα και στρατιώτες στην Ουκρανία», ανταπάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος και αναφερόμενος στα ενεργειακά τόνισε πως το αμερικανικό LNG είναι ακριβότερο από το ρωσικό. «Κάντε ΑΟΖ με την Κύπρο και θα σας χειροκροτήσουμε», σημείωσε με νόημα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Δεν θα μας χειροκροτήσετε ό,τι και να κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα ούτε με τη Chevron, ούτε με τα θαλάσσια πάρκα, ούτε με την ενίσχυση της Άμυνας. Παρατηρούμε έναν πολιτικό μηδενισμό, δεν περιμένουμε επιβράβευση», είπε επανερχόμενος ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ αναφερόμενος στις αιχμές για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την προεδρία Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η πραγματικότητα διέψευσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

Πυρά από Χαρίτση

Επίθεση προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος επισήμανε πως «γίνεται ένα παιχνίδι στην αγορά ρεύματος το οποίο τελικά πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πλήρη πρόσδεση στο άρμα του τραμπισμού» και αναφερόμενος στα εξοπλιστικά σημείωσε ότι «η εξωτερική πολιτική της χώρας μας έχει ανάγκη από έναν προοδευτικό προσανατολισμό. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι εξωτερική πολιτική είναι ένα ξέφραγο κυνήγι εξοπλισμών».

«Ο κ. Δένδιας δεν μιλά για μόνο εξοπλισμούς και άμυνα, αλλά μιλάει για αλλαγή κουλτούρας. Λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να συνηθίσει τα φέρετρα με σημαία, αυτό είπε», συνέχισε ο κ. Χαρίτσης σχολιάζοντας τις δηλώσεις Δένδια και κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών να απαντήσει αν συμφωνεί με αυτή την λογική.