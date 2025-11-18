Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε ως μοναδική μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή τα οποία περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένεια της.

Μπροστά στον κίνδυνο να οδηγηθεί στη φυλακή βρίσκεται η 48χρονη θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου που για τρία χρόνια είχε γίνει η «σκιά» του,παρακολουθώντας σε κάθε βήμα τον γνωστό τραγουδιστή με αποτέλεσμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και της υποβάλλει μήνυση για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου.

Το δικαστήριο σήμερα έκρινε ένοχη τη 48χρονη η οποία δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και της επέβαλε φυλάκιση 18 μηνών με την εισαγγελέα να προτείνει τη μερική έκτιση της ποινής της για διάστημα 3 μηνών.

Ωστόσο η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε να μην οδηγηθεί η κατηγορούμενη στη φυλακή παρά μόνο στη περίπτωση που παραβιάσει κάποιον από τους δύο περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν νωρίτερα και οι οποίοι είναι:

Να μη πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και

Να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο

Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε ως μοναδική μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή τα οποία περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένεια της από την 48χρονη, η οποία όπως είπε δεν δίστασε να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.