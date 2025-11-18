Ο οδηγός της νταλίκας εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και οι αρχές τον αναζητούν.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα παρασύρθηκαν από νταλίκα στον δρόμο Θεσσαλονίκης - Καβάλας, στον παράδρομο του ΤΙΤΑΝ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και αναζητείται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Το περιστατικό συνέβη, γύρω στις 7 το πρωί, στο ρεύμα προς Καβάλα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο των τραυματιών ακινητοποιήθηκε στο σημείο λόγω βλάβης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος φέρει πιο σοβαρά τραύματα, είχε βγει από το όχημα και κινείτο πεζός.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα 18/11/2025, περί ώρα 07:00, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό παράσυρσης άντρα πεζού από φορτηγό, στον παράδρομο Θεσσαλονίκης -Καβάλας, στο ύψος του «Τιτάν», στο ρεύμα εξόδου.

Για τη διάσωση του πολυτραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Παράλληλα, παρασχέθηκε φροντίδα σε γυναίκα τραυματία με ελαφρές κακώσεις. Και οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν 2 συμβατικά ασθενοφόρα & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debllb7v3iu1?integrationId=40599y14juihe6ly}