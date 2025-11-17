Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά έγιναν 48 προσαγωγές πριν την πορεία για το Πολυτεχνείο.

Σε ένα περιβάλλον «ειρηνικής συνύπαρξης» πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει πως «σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου 23.000 πολιτών. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εκπόνησε και εφάρμοσε ένα σύγχρονο και ευέλικτο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών πλήρους προστασίας και ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, τόσο για τη διευκόλυνση της ασφαλούς συμμετοχής των πολιτών όσο και για την προστασία των εγκαταστάσεων και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης».

Η ανακοίνωση συνεχίζει και αναφέρει πως «οι συναθροίσεις και πορείες που έλαβαν χώρα στους οδικούς άξονες Σταδίου, Πανεπιστημίου και Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον ειρηνικής συνύπαρξης χωρίς την πρόκληση επεισοδίων και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η αποχώρηση των συμμετεχόντων διεξήχθη ομαλά μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και λοιπών οδικών αξόνων».

Σχετικά με τις προσαγωγές και τις συλλήψεις η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει πως «στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε 48 προσαγωγές πριν και κατά τη διάρκεια της πορείας, εκ των οποίων 13 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «η γενική εικόνα των εκδηλώσεων χαρακτηρίστηκε από ηρεμία και ομαλότητα, με την απουσία εντάσεων να ενισχύει την απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών στην επετειακή πορεία».