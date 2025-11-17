Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει απάτη με φόντο επενδύσεις στο καζίνο.

Η καλοστημένη απάτη με φόντο εικονικές επενδύσεις σε καζίνο με τα θύματα να χάνουν συνολικά πάνω από 1.300.000 ευρώ μονοπωλεί την επικαιρότητα με τις αποκαλύψεις να συγκλονίζουν για το μέγεθος της οικονομικής ζημίας των «πελατών». Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, πίσω από το κύκλωμα βρίσκονται πέντε βασικά πρόσωπα, με κυρίαρχους τον πρώην αστυνομικό που αποτάχθηκε το 2014 και έναν γνωστό επιχειρηματία. Στη συμμορία συμμετείχαν επίσης η σύντροφος του πρώτου, ο προσωπικός σωματοφύλακας του επιχειρηματία και ένας 46χρονος υπεύθυνος για την αναζήτηση των θυμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb1wiisveeh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το προφίλ του «αρχηγού»

Ο 53χρονος πρώην αστυνομικός, φέρεται να χρησιμοποιούσε την εμπειρία και τις γνωριμίες του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων, προσφέροντάς τους φαινομενικά ασφαλείς επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις από τυχερά παιχνίδια. Τα θύματα υποτίθεται ότι έπαιζαν τα χρήματά τους στη ρουλέτα και σε άλλα τυχερά παιχνίδια, με στόχο κέρδη έως και 60-80% τον μήνα. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα θύματα γνώριζαν πλήρως τη διαδικασία και ότι δεν υπήρξε βία ή εκβιασμός. Παράλληλα, προσπαθεί να υποβαθμίσει την επίδειξη χλιδής του, όπως σουίτες, ακριβά εστιατόρια και κοσμήματα, χαρακτηρίζοντάς τα «προσωπικό lifestyle και εντυπωσιασμό».

Ο 51χρονος επιχειρηματίας, που λειτουργούσε ως υπαρχηγός, ήταν υπεύθυνος να προσεγγίζει επώνυμους και επιχειρηματίες. Η δημόσια εικόνα του, γεμάτη ταξίδια, φωτογραφίες με πολιτικά πρόσωπα και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, του έδινε κύρος και δημιουργούσε αίσθηση αξιοπιστίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ από τα θύματα, ενώ δεν υπάρχουν αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων μέσω αυτού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος χρησιμοποιούσε τα τρία ινστιτούτα μασάζ που διατηρούσε για να προβάλλει κύρος και αξιοπιστία, ενώ βιντεοσκοπούσε τις δραστηριότητές του σε καζίνο, παίζοντας πόκερ ενώ ταυτόχρονα λάμβανε υπηρεσίες μασάζ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα πλούτου και επιτυχίας.

Ο 34χρονος προσωπικός σωματοφύλακας του υπαρχηγού, πρώην μποξέρ, παρουσίαζε ένα σκληρό και εκφοβιστικό προφίλ

Η μέθοδος εξαπάτησης

Η συμμορία «θάμπωνε» τα θύματα με λιμουζίνες, διαμάντια, χρυσές ράβδους και φανταχτερά ραντεβού σε καζίνο, ενώ υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις και δήθεν προνόμια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι διάλογοι ήταν καθηλωτικοί:

«Θες να επενδύσεις και να κερδίσεις 60% τον μήνα; Εδώ τα χρήματα είναι ασφαλή και θα τα πολλαπλασιάσεις» «Μην ανησυχείς, όλα τα βλέπω εγώ, θα σου επιστραφούν τα κέρδη μαζί με τα προνόμια»

Με αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτές έδιναν μεγάλα ποσά χωρίς να υποψιάζονται ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η συμμορία κατάφερε να «αρπάξει» πάνω από 1.300.000 ευρώ από τα θύματα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για πιθανά άλλα εμπλεκόμενα άτομα και τις διασυνδέσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb22lym43lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Διάλογοι «φωτιά» για την δράση της συμμορίας των εννέα

Δεν ήταν μόνο ο Σπύρος Μαρτίκας και η τότε σύντροφός του που έπεσαν στα δίχτυα της οργάνωσης και έχασαν πάνω από 600.000 ευρώ. Σε μία σειρά από διαλόγους που αποκωδικοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, καταγράφονται τα βήματα της απάτης.

– Υπαρχηγός: Την Παρασκευή το απόγευμα τι κάνεις;

– Θύμα: Δεν έχω κανονίσει νομίζω κάτι.

– Υπαρχηγός: Θέλεις να πάμε μία Λουτράκι να σου γνωρίσω εκεί έναν τύπο που μπορεί να αναλάβει μία δουλειά πολύ μεγάλη;

– Θύμα: Ναι, αμέ.

– Υπαρχηγός: Οκ και θα κάνουμε σοβαρή δουλειά εκεί με την κατασκευαστική που έχεις.

Αμέσως μετά, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έρχονται σε συνεννόηση.

– Υπαρχηγός: Έλα να σου πω, Παρασκευή θα πάμε Λουτράκι. Θα πάμε με διαφορετικά αυτοκίνητα αλλά θα είμαστε μαζί, δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλον.

– Μέλος κυκλώματος: Ναι, ναι.

– Υπαρχηγός: Γιατί εγώ θα πάρω τον άλλον μαζί μου. Κατάλαβες;

– Μέλος κυκλώματος: Τον (…);

– Υπαρχηγός: Ναι. Του το ‘πα σήμερα και μου είπε εντάξει.

Οι επικεφαλής της οργάνωσης ετοιμάζονται χωρίς το υποψήφιο θύμα να γνωρίζει το παραμικρό.

– Υπαρχηγός: Πρέπει να σου γνωρίσω αυτόν τον… έτσι.

– Μέλος κυκλώματος: Άμα θεωρείς ότι έχει.

– Υπαρχηγός: Έχει 100%.

Τις περισσότερες φορές τα υποψήφια θύματα αναγκάζονταν να δεχθούν την πρόταση για συνεργασία και κάπως έτσι έχαναν τα χρήματά τους.

– Υπαρχηγός: Με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο…

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Είδε το τέτοιο με το Ριχάρδο. Μου λέει ‘έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω κι ένα μασάζ και το πουλάω και αυτό’, λέει, στο Χαϊδάρι.

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Λέω: για να το πουλάς, δεν θα είναι η δουλειά σου. Μου λέει ναι ακριβώς.

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μπορούμε μου λέει να βρεθούμε εκεί στο Χαϊδάρι στο μαγαζί, να το δεις και να συζητήσουμε.

– Αρχηγός: Ωραία.

– Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός;

– Αρχηγός: Ό,τι θες, πάμε.

– Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

– Αρχηγός: Ωραία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb22lym43lt?integrationId=40599y14juihe6ly}