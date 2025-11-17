Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων έφτασε στην πόλη, φέρνοντας έναν νέο και διαφορετικό τρόπο μετακίνησης./

Στη διάθεση των κατοίκων και των επισκεπτών θέτει ο δύμος Βριλησσίων ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν δωρεάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η χρήση των ποδηλάτων από τους συμπολίτες μας είναι εντελώς δωρεάν με μόνη προϋπόθεση μια εγγύηση των 30 ευρώ, η οποία δεσμεύεται στην κάρτα και αποδεσμεύεται άμεσα με την επιστροφή του ποδηλάτου στον σταθμό.

Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρέωση είναι μια τυπική, αποτρεπτική εγγύηση, αναγκαία για την προστασία της δημοτικής περιουσίας και για την αποφυγή εγκατάλειψης ή βανδαλισμού των ποδηλάτων, δεδομένου ότι το πρόγραμμα παρέχεται εντελώς δωρεάν προς τους συμπολίτες μας.

Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων έφτασε στην πόλη, φέρνοντας έναν νέο και διαφορετικό τρόπο μετακίνησης. Από τις αρχές του μήνα που το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία περισσότεροι από 560 συμπολίτες έχουν ήδη εγγραφεί στην υπηρεσία.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 σταθμοί στην πόλη και συγκεκριμένα:

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου μας

Στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου στα Άνω Βριλήσσια

Στη Πάρκο της πρ. Ναυτικής Βάσης επί της Λ. Αναπαύσεως

Στο Πάρκο ΤΥΠΕΤ επί της Μπακογιάννη

Στην Αγίου Αντωνίου (δίπλα στον Σκλαβενίτη)

Κατά την δοκιμαστική περίοδο που πραγματοποιούνταν οι τεχνικές δοκιμές και οι απαραίτητες συνδέσεις ανάμεσα στους σταθμούς, τα ποδήλατα και τους δοκιμαστικούς χρήστες, υπήρχε προσωρινά και μόνο η ένδειξη στην εφαρμογή για εγγύηση 2000€ αποκλειστικά για να αποτρέψει εκείνη την περίοδο νέες εγγραφές.

Για τον ίδιο λόγο, δεν φαίνονταν και τα διαθέσιμα ποδήλατα σε όλους τους σταθμούς. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη για την πιλοτική περίοδο κρίθηκε απαραίτητη από τον ανάδοχο, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, η αξιολόγηση των διαδικασιών από το Δήμο