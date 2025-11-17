Κακοκαιρία έρχεται τις επόμενες ημέρες, ενώ όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στο τέλος της εβδομάδας θα μπούμε σε χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας.

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα δούμε βαρομετρικά χαμηλά από την κεντρική Ευρώπη να προσπαθούν να μετατοπιστούν στα βορειοανατολικά για να επιδεινώσουν τον καιρό στη χώρα μας, δίνοντας βροχές πρώτα στα βορειοδυτικά και κοντά στα μέσα της εβδομάδας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας.

Σήμερα, προς ο βοριεοδυτικό τμήμα της επικράτειας θα αρχίσουν να σημειώνονται βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και θα προσεγγίσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Προσοχή κυρίως σε Ιόνιο και κεντρικό Αιγαίο, όπου οι νοτιάδες θα προσεγγίζουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα στη βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε και θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές ομίχλες και περιορισμένη οράτητα. Οι άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί στα ανοιχτά πελάγη. Η θερμοκρασία έως και 22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ήπιες καιρικές συνθήκες με ομίχλες και υγρασία. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, ασθενείς και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη περιμένουμε την οργανωμένη κακοκαιρία να απασχολήσει αρκετές περιοχές της χώρας μας.

Αύριο Τρίτη, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται προς τη βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Μακεδονία) και λίγο πιο νότια για να φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι τη δυτική Μακεδονία.

Την Τετάρτη, σιγά σιγά αρχίζει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να προσεγγίζει περισσότερες περιοχές, πάλι όμως τα εντονότερα φαινόμενα τα περιμένουμε προς τη βορειοδυτική Ελλάδα όπως επίσης και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Μπορεί σε κάποιες περιοχές να δούμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα μιας και φαίνεται οτι έχει ιδιαίτερη δυναμική αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα ιδιαίτερα σε βορειοδυτική Ελλάδα, βόρειο Ιόνιο και βορειοδυτικά η πειρωτικά τμήματα, όπου μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται οτι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.

Κοντά στην Πέμπτη, θα περάσει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και απο άλλες περιοχές με πιο χαμηλή ένταση και γενικά φαίνεται οτι η εβδομάδα που μόλις ξεκινάει θα χαρκτηρίζεται από άκρως φθινοπωρινές συνθήκες σε ότι αφορά τις βροχοπτώσεις.

Θερμοκρασιακά θα επιμένουμε σε υψηλές τιμές, ωστόσο προς το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία για να πηγαίνουμε σε πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, ιδιαίτερα την Κυριακή και την επόμενη Δευτέρα.

