Δύο οι κρίσιμες συσκέψεις των αγροτών. Η πρώτη στις 18 Νοεμβρίου στα Φάρσαλα και η δεύτερη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου.

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μετά και τη χθεσινή κινητοποίηση στην Αγιά της Λάρισας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο μπλόκο ή όχι θα ληφθεί στην πανθεσσαλική σύσκεψη της Τρίτης (18 Νοεμβρίου) στις 6.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, ενώ στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια την ερχόμενη Κυριακή (23 Νοεμβρίου) θα λάβουν και τις τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Όπως έγινε σαφές από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους, οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση των πληρωμών που έχουν μπλοκαριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι οι αγροτικοί σύλλογοι προσανατολίζονται πλέον σε ένα ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο, σημειώνοντας πως «ο αγώνας των αγροτών, αφορά την ίδια την επιβίωσή τους».

Όσο για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, όπου θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για το στήσιμο των μπλόκων, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, κάνει λόγο για μια «εθνική συγκέντρωση».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας διεκδικεί τα δικαιώματά του… Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.

«Θα κάνω οτιδήποτε για να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας»

Τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζονται να γίνουν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης και του Μέτρου 23 όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο (15/11) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη διοίκηση του Οργανισμού, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και του Διοικητική της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

«Είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης προσθέτοντας ότι «εργαζόμαστε για αυτό» ενώ επανέλαβε ότι είναι βούληση του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο σε σχέση με τη γεωργία και τις ενισχύσεις.

Σημείωσε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση με προκλήσεις και πιεστικά χρονοδιαγράμματα και πως στόχος είναι να πληρωθούν έγκαιρα οι παραγωγοί μέσω ενός νέου συστήματος που επιβραβεύει τους παραγωγικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους. «Θα επιβραβεύει στην πράξη όλους εκείνους που έχουν εκμεταλλεύσεις, που είναι παραγωγικοί, που συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία και στην ύπαιθρο», επισήμανε.

Ο κ. Χατζηδάκης είπε επίσης ότι όλοι στην κυβέρνηση εργάζονται «για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να μην υπάρξουν νέα πρόστιμα στη χώρα. Η άσκηση δεν είναι εύκολη αλλά εργαζόμαστε συστηματικά κάθε μέρα και θα τα καταφέρουμε».

«Νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης»

Για μια δύσκολη προσπάθεια έκανε λόγο από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας αναφορικά με το νέο τρόπο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας ότι «είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των ελέγχων για αυτό υπήρξαν καθυστερήσεις και μπαίνει σε νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης».

Πρόσθεσε ότι «ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που θέλουνε προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δικές τους δυσκολίες και στα δικά τους προβλήματα».

Από την πλευρά του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης «υπογραμμίστηκε ο διπλός στόχος που υπάρχει: πρώτον να πληρώνουμε, τηρώντας τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουμε μπροστά μας και δεύτερον, να πληρώνουμε με διαφάνεια και δικαιοσύνη τους αγρότες που πράγματι δικαιούνται τις επιδοτήσεις, διασφαλίζοντας έτσι τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων».