Το ένα τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 8 και το δεύτερο περίπου στις 10:10.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή του σε δύο θανατηφόρα τροχαία που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου, στην Αττική.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 8 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West, μηχανή συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 10:10, σημειώθηκε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη συμβολή της λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, που μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού ανέσυραν από το ένα όχημα δύο ηλικιωμένους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι δυο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9amxrdxvdd?integrationId=40599y14juihe6ly}