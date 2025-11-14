Μετά το τροχαίο, ο 40χρονος οδηγός φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο.

Ένας 40χρονος οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος για τρίτη φορά φέτος και συνελήφθη, έπειτα από πρόκληση τροχαίου ατυχήματος και εγκατάλειψη του σημείου.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο 40χρονος οδηγούσε φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης- Μεγάρων, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με άλλο αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Αμέσως μετά ο 40χρονος εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά αστυνομικοί τον εντόπισαν. Διαπίστωσαν ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα- είχε ανακληθεί γιατί τον τελευταίο χρόνο είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ δύο φορές- κάτι που τρίτωσε, καθώς το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l.

Έτσι, συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Επίσης, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.