Οπλισμένοι με υπομονή χρειάζεται να είναι οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό.

Κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται την τελευταία ώρα στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από την Κάντζα έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία η κίνηση προκαλεί καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, η κατάσταση είναι πιο ήπια αλλά παραμένει αυξημένη κίνηση με 5 έως 10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία και 10 έως 15 λεπτά καθυστέρηση από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

{https://x.com/aodostraffic/status/1989343792940683481}

Επίσης μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

-άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας,

-5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

-5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

-15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

{https://x.com/aodostraffic/status/1989352657618887031}