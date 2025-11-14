Avατροπή με τον συvαγερμό για την αvάκληση γνωστού τσουρεκιού, η επείγoυσα ενημέρωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Το γύρο του διαδικτύου έκανε πριν δύο μέρες η ειδοποίηση ανάκλησης του ΕΦΕΤ για το «Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – Μικρές Φάρμες του Βουνού» με τους καταναλωτές να αναρωτιούνται πώς ανακαλείται μέσα Νοεμβρίου προϊόν με ημερομηνία λήξης 21/05/2025. Η απάντηση ήρθε μέσω ανακοίνωσης του ΕΦΕΤ που κάνει λόγο για εκ παραδρομής ενημέρωση παλαιότερης προειδοποίησης ανάκλησης προϊόντος. Μάλιστα όπως επισημαίνεται «ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζητά συγγνώμη για την όποια αναστάτωση προκλήθηκε και διαβεβαιώνει ότι έχουν ήδη ληφθεί τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.»

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για το αλαλούμ με την ανάκληση τσουρεκιού με πραλίνα

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) ενημερώνει ότι την 12η Νοεμβρίου 2025, λόγω εργασιών στον διακομιστή (server) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ε.Φ.Ε.Τ., εστάλη εκ παραδρομής ηλεκτρονική αλληλογραφία από τη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , η οποία αφορούσε παλαιότερη ανακοίνωση ανάκλησης προϊόντος.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω μήνυμα περιείχε δελτίο τύπου που είχε δημοσιευθεί στις 20 Μαΐου 2025 σχετικά με την ανάκληση του προϊόντος “Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – Μικρές Φάρμες του Βουνού” (ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 21/05/2025, αριθμός παρτίδας Lot 066A1, συσκευασία 480g), λόγω ανίχνευσης της ουσίας κουμαρίνης σε συγκέντρωση υψηλότερη του νομοθετικού ορίου. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι παραλήπτες να μην λάβουν υπόψη το ανωτέρω ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς πρόκειται για παλαιότερη ανακοίνωση που δεν έχει τρέχουσα ισχύ.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζητά συγγνώμη για την όποια αναστάτωση προκλήθηκε και διαβεβαιώνει ότι έχουν ήδη ληφθεί τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.