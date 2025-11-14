Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, θα πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα.

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι του Δαμασίου μετά τον τραγικό θάνατο της 49χρονης ιδιοκτήτριας φούρνου, η οποία έχασε τη ζωή της όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο.

Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει ότι το μοιραίο φουλάρι λειτούργησε ως βρόγχος, προκαλώντας θάνατο από απαγχονισμό.

Τη γυναίκα εντόπισε πελάτισσα, η οποία την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση και κινήθηκε προς τον χώρο εργασίας στο πίσω μέρος του καταστήματος, όπου τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 49χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή συνήθιζε να εργάζεται φορώντας σκούφο και φουλάρι, καθώς υπέφερε από πόνους στον αυχένα και δεν το αφαιρούσε κατά τη διάρκεια της εργασίας της. «Όπως έσκυψε στον κύλινδρο που ζυμώνει το ψωμί, η Ζωή είχε και το φουλάρι λόγω του αυχενικού. Δεν είχε μακριά μαλλιά, φορούσε και το σκουφάκι της», δήλωσε θεία της στο MEGA.

Το τελευταίο αντίο σήμερα

Η κηδεία της 49χρονης Ζωής τελείται σήμερα, Παρασκευή (14/11), στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στο Δαμάσι.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Λάρισας εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, σημειώνοντας «Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της, στους συνεργάτες και σε ολόκληρη την αρτοποιική κοινότητα της Λάρισας».