163 σφραγίσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τις αρχές του έτους.

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε εννέα νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα. Οι σφραγίσεις θα πραγματοποιηθούν από τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Προχωράμε και αυτή την εβδομάδα σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων. Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 240 σφραγίσεις Κ.Υ.Ε., εκ των οποίων οι 163 αφορούν αποκλειστικά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα είμαστε όμως αυστηροί με όσους παρανομούν».

Σύμφωνα με τον Δήμο, από τα εννέα καταστήματα που θα σφραγιστούν, ένα βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, έξι στην 2η Δημοτική Κοινότητα και δύο στην 7η Δημοτική Κοινότητα. Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε ότι οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και εντατικοί, με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και την απόδοση των κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες. Όπως σημείωσε: «Θα είμαστε αμείλικτοι σε φαινόμενα ανομίας».

Η διάρκεια των προσωρινών σφραγίσεων έχει ως εξής:

2 καταστήματα: 10 ημέρες

1 κατάστημα: 7 ημέρες

1 κατάστημα: 6 ημέρες

3 καταστήματα: 5 ημέρες

1 κατάστημα: 3 ημέρες

1 κατάστημα: 2 ημέρες

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου και προστασία της καθημερινότητας των πολιτών, χωρίς να πλήττεται η νόμιμη επιχειρηματικότητα.