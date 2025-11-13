Η γυναίκα και ιδιοκτήτρια του μαγαζιού βρήκε τραγικό θάνατο ενώ καθάριζε το μηχάνημα ζυμώματος.

Τραγωδία στο Δαμάσι Λάρισας το πρωί της Πέμπτης, όταν μια 49χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στον φούρνο τον οποίο διατηρούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε. Εκτιμάται ότι το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς, με αποτέλεσμα το δυστύχημα να συμβεί λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

Η 49χρονη είχε πρόσφατα χάσει τη μητέρα της, γεγονός που προσθέτει μια ακόμη τραγική διάσταση στην υπόθεση.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού προσπάθησε να την καλέσει χωρίς να λάβει απάντηση, κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν μπόρεσε να επανέλθει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.