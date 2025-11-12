Η ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg. Τι απαντά το Documento.

Νομικές ενέργειες κατά όσων δημοσιεύουν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πριν αυτό κυκλοφορήσει, ανακοίνωσε πως δρομολογεί ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, καταγγέλλοντας πως τα αποσπάσματα αυτά «προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις εν λόγω διαρροές αφορά στο χθεσινό δημοσίευμα του Documento, το οποίο αποκαλύπτει απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για όσα αναφέρει για τις τηλεοπτικές άδειες.

Τι λέει η ανακοίνωση Gutenberg

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα. Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τι απαντά το Documento

Σε απάντησή του το Documento επιβεβαιώνει την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, απορρίποντας τον ισχυρισμό πως τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Γράφει συγκεκριμένα: «Το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», οδηγεί αύριο το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα.

