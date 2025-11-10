Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για πρώτη φορά για το βιβλίο του «Ιθάκη» σε μια συζήτηση στο podcast Bookvoice, εξηγώντας τον λόγο που επέλεξε αυτόν τον τίτλο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του «Η Ιθάκη», συζητά αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο Bookvoice – The podcast με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο για το περιεχόμενο και τα βασικά θέματα του βιβλίου.

Στο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο κ. Τσίπρας εξηγεί γιατί επέλεξε τον τίτλο: «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα αέναο ταξίδι. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς, γιατί όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες. Αφορά επίσης την πολιτική, την Αριστερά, την κοινωνία, τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει ποτέ. Η Ιθάκη μοιάζει με τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά: όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο απομακρύνεται – σαν τον ορίζοντα. Υπό αυτή την έννοια, ο τίτλος έχει και φιλοσοφική αξία. Τον επέλεξα εδώ και έξι μήνες, αφού είχα δομήσει το βιβλίο και συνειδητοποίησα πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε συλλογικά, αλλά και της προσωπικής προσπάθειας κάθε ανθρώπου που παλεύει, διεκδικεί, ελπίζει και κατακτά κάποια όνειρά του.»

Ουσιαστικά, όπως εξηγεί, ο τίτλος λειτουργεί ως αλληγορία για τις προσωπικές και συλλογικές περιπέτειες, τις προσπάθειες και τους στόχους της ζωής και της πολιτικής.

